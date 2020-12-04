fotoğraflar//Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nde 

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki 7 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turhan’a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçtı. Olay, 2...