Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geldi

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Rusya, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Norveç'i, Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetlerinin olumsuz sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği sanal...
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