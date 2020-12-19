Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı’nın yeni bir zafer yılı olacaktır
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