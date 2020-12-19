Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı’nın yeni bir zafer yılı olacaktır

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Türkiye'de bilim adamlarımız milli aşımızı geliştirmek için çalışıyor. Şu anda 16 aşı adayımız var, bunlardan...