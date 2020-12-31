Fotoğraflar// Cerrahpaşa yeni yıl

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MSB: Irak kuzeyinde 10 PKK’lı etkisiz hale getirildi
ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,...
Elifnaz son yolculuğuna uğurlandı
Bahattin ALBAYRAK- Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanın 7'nci katından merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitiren Elifnaz Tüten (13), toprağa verildi. Olay, dün saat...
Fransa, yılbaşı partilerini durdurmak için 100 bin polisi seferber etti
Fransa, (DHA) – Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede bugün saat 20.00’de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 100 bin polisin görev yapacağını açıkladı. Bakan...
TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti (2)
KİMLİĞİ BELLİ OLDU Sakarya'nın Karasu ilçesinde, TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün Ferhat Yavuz (25) olduğu belirlendi. FOTOĞRAFLI