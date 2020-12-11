Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Caddebostan’da yoğunluk
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Düzenli uyku en temel bağışıklık güçlendirici
İSTANBUL,(DHA) - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz ile Türk Böbrek Vakfı Başkanı...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kısıtlama denetimi
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-SOKAĞA çıkma kısıtlamasının saat 21.00'de başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durduruldu. İzin belgesi olmayan sürücülere ceza kesilirken,...
Sağlık görevlisini darbeden hasta yakını hakkında soruşturma
ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği'nce dün gece Mamak ilçesinde 112 Acil Servis görevlisini darbeden hasta yakını hakkında adli soruşturma başlatıldığı açıklandı. Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Tuzluçayır Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi....
Bartın’ın su kaynakları yüzde 40 azaldı
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Belediye Başkanı Cemal Akın su kaynaklarının yüzde 40 oranında azaldığına dikkat çekerek, "Dereler kurudu, vatandaşlarımızdan suyu biraz daha dikkatli kullanmalarını istiyoruz”...