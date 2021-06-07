- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Caddebostan sahili deniz salyasına teslim
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK, yarın Uzun Mehmet Cami ve Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışını yapmak...
Koronavirüs sonrası görülen koku kaybına nane, tarçın, sarımsak önerisi
İSTANBUL, (DHA)- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) uzmanı Prof. Dr. Şahin Ulu, koronavirüs geçirenlerin koku kaybının geçip geçmediğini anlamak için kimyasal madde içeren ürünleri...
Servis Odası Başkanı : Okulların açılması toplu taşımaya vereceğimiz desteği engellemiyor
Yalın ONAT - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da servis araçlarının toplu taşımaya destek vermesi kararının ardından, kademeli normalleşme kapsamında alınan karar doğrultusunda...