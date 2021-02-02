Fotoğraflar// Boğaziçi Üniversitesi çevresinde gözaltılar

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Esenyurt’ta silahlı, kılıçlı kavga-1
Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA) ESENYURT'ta iki grup arasında uzun namlulu silah ve kılıçların kullanıldığı kavga çıktı. Olay yerine aralarında Özel Harekat polislerinin...
İnsan ve akıl
Yaşamak soyut bir kavramdır ve tek başına bir anlam ifade etmez. İnsanlar, Madenler, bitkiler, sular ve doğadaki tüm varlıklar ise somuttur, her birisinin doğada bir yeri ve görevi vardır, düşünce ile buluştuğunda, farklı bir anlam ve değer kazanır, yaşam dediğimiz eylemi şekillendirir.
Eskişehir’de baskın yapılan evde 19 sikke ele geçirildi
ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR’de polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 19 sikke ele geçirildi, 1 kişi...
Yasa dışı bahis oynatan 2 kişiye gözaltı, oynayan 15 kişiye 150...
Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynadığı belirlenen...