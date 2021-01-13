Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Beykoz’da helikopter düştü ihbarı üzerine aramalar yapılıyor
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Ek fotoğraflarla//İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Beyza GÜLER-Cengiz ÇOBAN-Güven USTA-Kubilay ÜZEV/İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma...
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