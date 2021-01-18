Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi havadan görüntülendi
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Başkan Altınok’tan gece denetimi
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in tüm cadde ve sokaklarını gece geç saatlere kadar denetleyerek ilçemizin ihtiyaçlarını tek tek tespit etmeye devam ediyoruz. Sokak, cadde, pazar ve parklar daha düzenli, insanlarımız daha huzurlu olacak dedik ve nihayet bu huzur ve düzen ortamını tesis etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.” dedi.
Kartepe’de eksi 8 derecede masa ve sandalyeler buz tuttu
Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi oteller bölgesinde hava eksi 8 dereceye düşünce, işletmelerin dışarıda bulunan masa ve sandalyeleri buz tuttu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Samanlı...
Malatya’da dini nikahlı çift ölü bulundu; önce eşini, sonra kendini bıçaklamış
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, evlerinde bıçakla boğazlarından kesilmiş halde bulunup, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren dini nikahlı Hüseyin Ördek (46) ve Nergis...
Van’da ‘karga’ istilası; mahalleli endişeli
Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinin Kasımbağı Mahallesi semalarını, son dönemde, gün batımına yakın saatlerde kargalar kaplamaya başladı. Güneşin ufukta kaybolduğu anlarda ortaya çıkan yüzlerce...