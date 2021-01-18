Fotoğraflar // Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi havadan görüntülendi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in tüm cadde ve sokaklarını gece geç saatlere kadar denetleyerek ilçemizin ihtiyaçlarını tek tek tespit etmeye devam ediyoruz. Sokak, cadde, pazar ve parklar daha düzenli, insanlarımız daha huzurlu olacak dedik ve nihayet bu huzur ve düzen ortamını tesis etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.” dedi.