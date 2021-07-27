Fotoğraflar// Beşiktaş’ta maske kuralını ihlal ettiler

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu ve çevredeki evleri tehdit eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Sarısalkım...