Fotoğraflar // Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması; Eski eşine 2 yıl 1 ay hapis cezası

Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerinin yayınlanması; Eski eşine 2 yıl 1...
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ADANA (DHA)- ADANA’da tartıştığı sağlık çalışanı akrabası Ali Aldatmaz’ı çalıştığı sağlık kurumunda bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak annesinin evine saklanan B.D. polis tarafından yakalanarak gözaltına...
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
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Bağcılar’da saatlerdir süren su kesintisine tepki
Elif YAVUZ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, DHA - İSTANBUL'un en kalabalık semtlerinden Bağcılar'da salı gününden beri aralıklarla süren su kesintileri tepkiye neden oldu. İstanbul'un...
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
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