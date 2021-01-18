Fotoğraflar// Belgrad Ormanı’ndan kar manzaraları

Mardin'de yaşayan Sadettin Muratoğlu (83), ilerleyen yaşına rağmen unutulmaya yüz tutan oymacılığı devam ettiriyor. Mesleğe 12 yaşında başlayan Muratoğlu'nun Selçuklu, Osmanlı ve Süryani motiflerini kullanarak, yaptığı ürünler yurt içinde ve dışında yoğun talep görüyor.