Fotoğraflar // Başakşehir’de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp’tan alındı

İngiltere, (DHA) – İngiltere'deki King's College London Üniversite’sindeki araştırmacılar koronavirüse karşı geliştirilen (Kovid-19) aşılarından Oxford-AstraZeneca’nın Pfizer-BioNTech'e kıyasla iki kat daha fazla yan etkiye sahip olduğunu açıkladı. Dünyayı bir yıldır etkisi...