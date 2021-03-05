Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Başakşehir’de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp’tan alındı
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Alt yapı çalışmasında mezar bulundu
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İngiltere, (DHA) – İngiltere'deki King's College London Üniversite’sindeki araştırmacılar koronavirüse karşı geliştirilen (Kovid-19) aşılarından Oxford-AstraZeneca’nın Pfizer-BioNTech'e kıyasla iki kat daha fazla yan etkiye sahip olduğunu açıkladı. Dünyayı bir yıldır etkisi...
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (7)
ŞEHİTLERİN OTOPSİ İŞLEMİ TAMAMLANDI, CENAZELER ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin Bitlis Tatvan Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı. Saat 02.00...