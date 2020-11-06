Fotoğraflar// Bakırköy’de koronavirüs denetimleri

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TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan savaşın alanını genişletmeye çalışıyor
Beyza Nur GÜLER - Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ermenistan, bir taraftan sivillere saldırarak savaş suçu işlediği gibi, ayrıca Azerbaycan ve...
Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir enerji tesisinin, üretim yapmak için kullandığı pamuk ve mısır balyalarının bulunduğu açık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Sabah...
Bakan Koca’nın uyarılarına rağmen İstanbul’da seyahat hareketliliği devam ediyor
Beyza Nur GÜLER-Güven USTA-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS vakalarının artmasının ardından İstanbul için kritik bir uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların zorunlu olmadıkça seyahatlerini...
Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- MACARİSTAN'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da altın madalya kazanan Judo Milli Takımı sporcusu Vedat Albayrak, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda hedeflerinin takım...