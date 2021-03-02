Fotoğraflar // Bakan Soylu: İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı’nda konuştu

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Karaman’da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Muammer ŞEN/ KARAMAN (DHA)- KARAMAN'da, 2 otomobilin çarpışıp, hurdaya döndüğü kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi, 100’üncü Yıl Bulvarı'ndaki kavşakta meydana...
Pursaklar’da 65 m² dükkan icradan satılacak
Ankara 22. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Pursaklar'da bulunan 65 m² dükkan satışa sunuldu.
Amasya’da eve kumar baskını
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Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da kumarhaneye çevrilen eve polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında ev sahibinin de aralarında bulunduğu 12 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye...
Teröristlerin korkulu rüyası; ‘Şimşekler Taburu’
Van'da, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 1996'da kurulan 'Şimşekler Taburu'nda görevli güvenlik güçleri, omuz omuza vererek, yaz kış demeden operasyonları aralıksız sürdürüyor. Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, başarılı operasyonlarla teröre büyük darbe vuran 'Şimşekler Taburu'nun, teröristlerin korkulu rüyası olduğunu belirtti.