Fotoğraflar // Bakan Soylu İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı’nda konuştu

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Düşük riskli Bitlis’te öğrenciler dersbaşı yaptı
Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- KORONOVİRÜS risk haritasında, düşük riskli iller arasında yer alan Bitlis'te de yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler, arkadaşlarının ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu...
(Yeniden) – Nedeni bilinmeyen ağır Kovid vakalarının şifresi “lektin proteini”nde olabilir
Özlem YURTÇU KARABULUT - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) RİSK grubunda veya altta yatan hastalığı olmadığı halde Kovid-19’u ağır geçiren ya da hastalıktan yaşamını yitirenlerin çocuklarında...
Cansız bedenini sevgilisi ve arkadaşı buldu
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Yasin T. (34), evinde iple kendini asarak yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 564 sokak üzerindeki apartmanın 3'ncü katında...
Başakşehir’de kaçak yapıyı ihbar eden baba oğula sitenin güvenliği tarafından silahlı...
Serdar ALTINTEPE - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de sanayi sitesinde esnaf olan Turgut Çakmak, site yönetimi tarafından kaçak inşaat yapıldığını iddia ederek şikâyette...