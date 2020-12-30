Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Bakan Pekcan: Esnafa destek başvurularını bugün itibarıyla almaya başlıyoruz
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Camını kırdıkları otomobilden parayı çalıp, kaçtı
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilin camını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içindeki çantadan 2 bin 500 TL'yi çalıp, kaçtı. Olay, akşam saatlerinde...
‘Çalışan her 3 kadın ve 5 erkekten 1’inde varis görülüyor’
Başkent Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tankut Akay, varisin her 3 kadından ve 5 erkekten 1'inde görüldüğünü söyleyerek, "Ülkemizde şu anda 10 ila 15 milyon kadar varis hastası mevcut. Özellikle kılcal damarlar kadın hastalarda kozmetik sebeple daha çok şikâyet yaratıyor" dedi.
Bağcılar’da boş arazide erkek cesedi bulundu
Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR TEM Otogar Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan boş arazide 40'lı yaşlarda erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen ceset otopsi...
İranlı General Süleymani’nin suikast öncesine ait yeni görüntüsü yayınlandı
Irak, (DHA)- ABD'nin hava saldırısıyla 3 Ocak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Kumandanı Kasım Süleymani'nin suikastten yarım saat önceye ait yeni görüntüler yayınlandı. ABD Başkanı...