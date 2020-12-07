Fotoğraflar // Arnavutköy’de taş ocağında göçük

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İstanbul’da FETÖ operasyonu: Polisleri gören şüpheli, cep telefonlarını pencereden attı
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) - İİSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Fettullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 35 şüphelinin yakalanması için örgütün...
Adana’da kamyonetin kasasında tarihi eser kaçakçılığı
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T hücreleri koronavirüse karşı gizli bağışıklık mı sağlıyor?
Semra DEMİR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) – Koronavirüs geçirdikten sonra insanlarda antikor meydana geldiğini ve bazı hastalarda 3-4 ay sonra antikorun iyice...
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