Fotoğraflar// ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret ediyor

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)SİLİVRİ'de 46 adreste yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki...