Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret ediyor
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