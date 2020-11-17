Fotoğraflar// ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nden ayrıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem, Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, “Afet ve Risk Koordinasyonu Çözüm Stratejisi Planı” konulu bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu’nun başkanlık ettiği toplantıda; doğal afetler (deprem ve sel), yangın ve acil durumlarla mücadele konuları ve alınacak önlemler masaya yatırıldı.