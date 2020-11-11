Fotoğraflar// 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Formula 1 tanıtım çekimleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele sürecinde reel sektörü düşük faizli kredi paketleriyle destekleyen kamu bankaları, yeni normalleşme sürecinde de iş insanlarının nabzını tutmaya devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetimi ve Meclis üyeleri ile bir araya geldi.