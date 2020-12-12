Fotoğraflar// 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim

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Edirne’de Balkan savaşlarından kalan top mermisi bulundu
Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Bulgaristan sınırında bulunan Eskikadın köyü yakınlarındaki gölette bir top mermisi bulundu. Balkan savaşlarından kaldığı tahmin edilen...
Tarihi konak hayata dönüyor
150 yıllık tarihi konak hayata dönüyor. Altındağ Belediyesi, Ankara tarihi için önemli bir bölge olan Hacettepe Mahallesi'nde, yıllardır atıl durumda bulunan 150 yıllık tarihi konağı turizme kazandırmak için restorasyon çalışmalarına başladı.
Amasra’da kısıtlama sessizliği
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Arnavutköy’de göçmen kaçakçılığı operasyonu
İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY’de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 14.15'te Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde seyir halinde...