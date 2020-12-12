Fotoğraflar// 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim

150 yıllık tarihi konak hayata dönüyor. Altındağ Belediyesi, Ankara tarihi için önemli bir bölge olan Hacettepe Mahallesi'nde, yıllardır atıl durumda bulunan 150 yıllık tarihi konağı turizme kazandırmak için restorasyon çalışmalarına başladı.