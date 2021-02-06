Fotoğraflar// 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim

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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve araçta yapılan aramada, 109 şişe gümrük kaçağı...
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