Fotoğraflar// 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve araçta yapılan aramada, 109 şişe gümrük kaçağı...