Fotoğraflar// 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında

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Yasağa rağmen yolda halay çektiler
GÜMÜŞHANE,(DHA)- GÜMÜŞHANE’de bir grup arkadaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden yol ortasında halay çekti. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden grubun görüntüleri tepki...
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İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT, Özel Halk Otobüsü şirketleri ile "dönüşüm" anlaşması imzaladı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Genel Müdürü...
Kartal’da kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA) HAFTA sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarında alışveriş yaptı. Kartal'daki pazar alanında zaman zaman...
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Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)- KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı...