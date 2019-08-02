  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Magazin Haberleri Emre Mor'dan mankene 120 bin TL'lik araba
Magazin Haberleri

Emre Mor’dan mankene 120 bin TL’lik araba

Editör
Editör

-

15
0

Galatasaray’ın hem Celta Vigo hem de Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirmesi bomba etkisi yarattı.

Bundan kısa sürede sonra ise Emre Mor, İstanbul’a geldi. Son takımı Celta Vigo’da kadro dışı bırakılan ve disiplinsiz hareketleriyle dikkat çeken Mor’un yaptığı paylaşımlar ve kız arkadaşları da gündemden düşmedi.

İspanyol basını disiplinsizliği nedeniyle eleştirdiği Emre Mor‘u Fortnite oyununa düşkünlüğüyle de manşete taşımıştı. Kendine özel olarak yaptırdığı sandalyeyi sosyal medya hesabından paylaşan genç futbolcu eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Celta Vigo‘da performansıyla eleştirilen Emre Mor, sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen modele lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. 21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla’yı sosyal medyadan takibe aldı.

120 BİN TL’LİK ARABA GÖNDERDİ İDDİASI

- Reklam -

Karşılıklı birbirlerinin fotoğraflarını beğenmesi sonrasında Emre Mor, İspanyol basınının iddiasına göre 120 bin TL’ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı sevgilisine yolladı. Çiftin daha sonra aşk yaşayıp yaşamadığı ise bilinmiyor.

CANSU TAŞKIN’A DM’DEN MESAJ!

Milli takımın göz bebeği Emre Mor’un, Taşkın’a yakınlaşmaya çalıştığı dedikoduları sorulan Cansu Taşkın , “Duyduysanız doğrudur. Ben bir şey demeyeyim!” cevabını vermişti. Emre Mor’un Galatasaray forması ile neler yapacağı merak konusu.

- Reklam -
Önceki İçerikÇobanlık yapan ikizler fen lisesini kazandı
Sonraki İçerikGoogle eski çalışanından ‘manipülasyon’ iddiası
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Yaşam HaberleriEditör -

112’ye gelen çağrıların yüzde 66,6’sını asılsız

İçişleri Bakanlığı, '112 Acil Çağrı Merkezleri'ne, 2019 yılının 7 ayında toplam 20 milyon 936 bin 52 çağrı geldiğini, bunların 13 milyon 947 bin 30’unu (yüzde 66,6) ise asılsız çağrıların oluşturduğunu açıkladı.
Devamını Oku
Ekonomi HaberleriEditör -

Küresel veri panoraması

Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Devamını Oku
BeşiktaşEditör -

Beşiktaş’ta divan başkanlık seçimi başladı

Beşiktaş Kulübü'nde Divan Başkanlık seçimi başladı.
Devamını Oku
Eğitim HaberleriEditör -

2023 yılında hedef 200 bin yabancı öğrenci

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısının 2023 yılında 200 bin olarak hedeflendiği açıklandı.
Devamını Oku
Magazin HaberleriEditör -

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı
Devamını Oku
Teknoloji HaberleriEditör -

Jeff Bezos, 1.8 milyar dolar değerinde Amazon hissesi sattı

Dünyanın önde gelen alışveriş platformlarından Amazon'un kurucusu ve patronu Jeff Bezos, sürpriz bir kararla şirkette bulunan 1.8 milyar dolar değerindeki hissesini sattı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Öne ÇıkanMehmet Akgün -

TCDD’nin Tarihi Binaları Medipol Üniversitesi’ne Devrediliyor

TCDD binalarının Medipol Üniversitesi'ne devredilmesi tepki çekmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası açıklama yaptı.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

Mansur Yavaş: Üretime Destek Olmaktan Başka Çaremiz Yok

Mansur Yavaş, "Ankara’yı sanayinin başkenti olacak şekilde üretimin her alanında diğer ülkelerin başkentleri ile yarışabilir bir konuma getirmek istiyoruz" dedi.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Magazin Haberleri

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı

Deniz Akkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur pozuyla kutladı
Editör -
Devamını Oku
Magazin Haberleri

Demet Akalın Harbiye’de konser verdi

Şarkıcı Demet Akalın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Akalın konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Editör -
Devamını Oku
Magazin Haberleri

Tuğba Ekinci banyosundan bikinili poz paylaştı

Banyoda yeşil bikinisiyle poz veren şarkıcı Tuğba Ekinci 'yi takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.
Editör -
Devamını Oku
Magazin Haberleri

Hülya Avşar, bikinili pozuyla yıllara meydan okudu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından denizde yüzdüğü anların videosunu paylaşan Hülya Avşar, bu sefer de bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR