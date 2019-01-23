Emekli bir doktor olan Alparslan Akbulut’un ilk kişisel sergisi, bir cerrahın hastasını ameliyat ederken ki hassasiyetiyle çekilmiş ve anlam taşıyan fotoğraflardan oluşuyor.

Araştırma duygusu fotoğrafçılığın bir ihtiyaçtan serüvene yolculuğunun ilk adımı oldu. İnsanlar anı ölümsüzleştirmeyi, geçmişten bir hatıra bırakmayı çok seviyor. Fotoğraf makineleri icat edilmeden önce ilkel insanların mağara duvarlarına yaptıkları çizimler, resim yapmayı öğrendikten sonra tuvalin üstüne çizilen resimler ve fotoğraf makinelerinin icadıyla anın donduğu zaman.

Bir güvercin yuvasının görüntüsüyle başladı fotoğrafçılık tarihi. Dünyada bilinen ilk fotoğraf emekli bir subay olan Joseph Nicephore Niepce tarafından bir yaz günü 1827 tarihinde çekildi. Çektiği fotoğrafa güneş çizimi anlamına gelen HALİOGRAPH adını verdi. 1813’te ışığa duyarlı bir levha üzerinde, kalıcı görüntüler elde etmeyi başaran Joseph Nicepore Niepce’nin 1827’de çektiği dünyanın bilinen ilk fotoğrafında bir kulübenin çatısı üzerindeki güvercin yuvası görülüyor.

Niepce’den 750 yıl kadar önce görüntünün büyüsü peşinde çalışan ünlü İslam optik bilgini, Basralı El-Hasan’dır. MS 965-1030 yılları arasında yaşayan ünlü İslam optik bilgini Basralı El-Hasan en ilkel fotoğraf makinesi olan ‘Karalık Kutuyu’ ilk kullanan kişidir. Basralı El-Hasan Karanlık Kutuyu, orta çağda güneş tutulması sırasında güneş ışınlarını incelemek için kullandı.

Batı Karanlık Kutuyu Roger Bacon, 13.yüzyıl’da Arap yazmalarından öğrendiği Karanlık Kutunun ayrıntılı bir tanımını yapması sonucu tanıdı. 1460-1472 Leon Battista Alberti ve Leonardo da Vinci de Karanlık Kutudan yararlanarak cisimlerin görüntülerini yansıtmayı başardılar. 1553 Giovanni Battista Della Porta Magiea Naturalis Libri IV adlı eserinde Karanlık Kutuyu etraflıca anlattı.

1568 Danillo Barbaro, karanlık kutunun ışık gören deliğine bir mercek yerleştirdi ve görüntü kalitesini belirgin bir biçimde artırdı. Bir çok değişiklikler sonrasında; Gerekli yerlere yerleştirilen ayna ve mercek sistemiyle Karanlık Kutuya bir resim masası niteliği kazandırılmış ve saydam yüzeyinde meydana gelen görüntülerin çizilmesinde kullanıldı. Daha sonraları görüntülerin kağıt üzerine elle çizilmesi yerine bu tür zorlukları ortadan kaldıracak tespitler aranmaya başlandı.

1727 Johann Heinrich Schulze gümüş tuzlarının ışığa tutulunca değişikliğe uğramasının nedeninin ışık olduğunu açıkladı. 1777’lerde Scheele, mavi ve mor ışınların kırmızı ışınlardan daha etkin oldukların kanıtladı. 1780 Johan Kaspar LAVATER Silüet Makinesini buldu. 1813 Joseph Nicepore Niepce ışığa duyarlı bir levha üzerinde, kalıcı görüntüler elde etmeyi başardı.

Bu yolculuk her ne kadar bir ihtiyaçtan çıkmış olsa da zaman ilerledikçe teknolojinin de gelişmesiyle birlikte fotoğraf sanatçıları ellerinde ki makinelerle harikalar yaratmaya başladı.



Analog fotoğraf makinelerinden, sayısal(dijital) fotoğraf makinelerine geçiş sürecinde ki gelişim aynı ölçüde fotoğrafçılığın bir sanat dalına dönüşümünde de gelişim göstermesini sağladı. Fotoğrafçılık bir ihtiyacın, bir isteğin yanı sıra hobi aracı olarak görülmeye başlandı. Bu zevkli ve aynı zamanda pahalı hobi ortaya sanat eserlerinin çıkmasını sağladı.

İşte o sanat eserlerinden oluşan sergilerden biride emekli doktor Alparslan Akbulut’a ait. Akbulut için 7 yıl önce hobi olarak başlayan bu yolculuk farklı bir hal almış. Sergide ki fotoğrafların kendisi için olan anlamını anlatırken fotoğraflarda zamanın donduğu o ana yolculuk yapıyor. Her fotoğrafı onun için çok değerli çünkü hepsi birer anlam taşıyor.

Gazetemiz yazarlarından duayen gazeteci Salim Taşçı ile Alparslan Akbulut’un 2 Şubat’a kadar sürecek olan fotoğraf sergisini gezdik.

Taşçı, sergide ki fotoğrafların birçoğunu fotoğraftan öte birer sanat eseri olarak nitelendirirken, Akbulut’tan her fotoğrafın hikayesini teker teker dinledi. Akbulut’un Taşçı’ya küçük bir şakası da oldu. Çok eskiden çektiği bir fotoğrafta bir çocuk ve birde Taşçı’ya benzeyen iki insan yer alıyordu. Fotoğraftaki kişi Taşçı’ya o kadar benziyordu ki kendisi bile ayırt etmekte zorlandı.

Akbulut’tan fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine görüşlerini aldığımız kısa bir söyleşi de gerçekleştirdik.

– Sizi tanıyabilir miyiz?

Alparslan Akbulut: Tıp doktorluğundan emekliyim, son 7 yıldır fotoğrafçılıkla uğraşıyorum.

– Fotoğrafçılığa daha önce ilginiz var mıydı?

Akbulut: Herkes kadar. Herkeste olan küçük, kompakt dediğimiz makinelerle kendimize göre fotoğraf çektiğimizi sanıyorduk fakat fotoğrafı makine çekiyormuş biz çekmiyormuşuz.

– İşin içine girdikten sonra sizde ne gibi değişimler oldu?

Akbulut: Fotoğrafçılığın ‘yoldan geçerken gördüm çektim’ boyutunun ötesinde bunun bir sanat olduğu algısı yavaş yavaş oturmaya başladı. Daha sonra makinenin çektiği fotoğrafı ben o makinenin özelliklerini öğrenerek işi makineye değil kendi istediğim gibi çekmeyi öğrendim. Makineyle iletişim kurmayı öğrendim. Makine siz biliyorsanız size bırakıyor. Sen bilmiyorsan ben çekerim ama sen biliyorsan sana bırakırım diyor makine. Bende benim istediğim gibi çekmeyi tercih ediyorum.

– Fotoğraflarınızda bir tarzınız veya alanınız var mı?

Akbulut: Ağırlıklı olarak manzara fotoğrafçılığı ile ilgileniyorum ama illa manzara çekeceğim diye bir şey yok. Günün herhangi bir saatinde ilgimi çeken görüntüyü çekiyorum. Onun dışında da ‘AN’ fotoğrafı da çekiyorum.

– Bu sergi ilk serginiz mi?

Akbulut: Bu benim ilk kişisel sergim. Yaklaşık onun üzerinde de karma sergim var. Şuanda da Çankaya Belediyesinin sergi salonunda bir karma sergide fotoğraflarım sergileniyor.

– Sergide bulunan fotoğrafları neye göre seçtiniz?

Akbulut: Hepsinin mutlaka bir anlamı ve anısı var. Onu her fotoğraf bazında değerlendirmek gerekiyor. Örneğin yıldız izi fotoğrafı ilk çektiğim yıldız izi fotoğrafıdır. Dur şunu çektim beğenmedim gideyim yeniden çekeyim fotoğrafı değil. Kafanızı hazırlıyorsunuz yanınızda size iyi bir yol gösteren hocanız varsa gidiyorsunuz, çekiyorsunuz. Şansımıza hava bulutlu olabilirdi. Ki esasında biz oraya giderken hava bulutluydu. Tabi biz hava durumu raporunu almıştık. O bulutlar dağılacak demişlerdi.

– Bir yere fotoğraf çekmeye giderken ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz?

Akbulut: Şimdi herhangi bir yere giderken daha önce orada fotoğraf çekmiş olan arkadaşlarım varsa onlardan fotoğraf istiyorum. Yoksa internetten orayı araştırıyorum. Örneğin tekrar yıldız izi fotoğrafına dönersek, yıldız izi fotoğrafında ilk kez çekeceğim için sınava girecek öğrencinin ders çalıştığı gibi yıldız izi fotoğrafı nasıl çekiliri birkaç kaynaktan araştırıp okudum ve beynimi hazırladım önce. Oraya vardığımızda da makinenin ayarlarını yapıp fotoğrafı çektim. Aynı alanda eğer daha önce çekilmiş fotoğraf varsa onları muhakkak inceliyorum. Onların aynısı olmasın farklı bir bakış açısı olsun diye.

– Fotoğrafçılığa yeni başlayacak olanlar için neler önerirsiniz?

Akbulut: Fotoğrafçılığa yeni başlayacak arkadaşlara öncelikle artık herkes akılı telefon kullanıyor. Telefonla fotoğraf çeksinler. O fotoğrafları bu işten anlayan, bilen bir arkadaşlarına gösterip eleştiri istesinler. Birkaç yol gösterici öneri istesinler ve daha çokta dediğim gibi eleştiri almaya çalışsınlar. Biz millet olarak eleştiriyi pek sevmeyiz ama eleştirildikçe hatalar düzeltilebilir.

Eğer kendi çektiği fotoğrafları kendisi beğeniyor ve bu işin kendisine göre olduğuna kanaat getirirse yavaş yavaş fotoğrafçılığa başlamak için pamuk eller cebe desin. Fotoğrafçılık iyi bir hobidir fakat pahalı bir hobidir. Eğer bu işe gönül vermişse biz her şeyin ucuzuna kaçarız ki onu bende çok yaptım. Alacağı ürünün yani fotoğraf makinesinin, tripotun veya diğer aksesuarlarını elinden geldiğince iyisini almaya çalışsınlar. Çünkü kendimden örnek vereyim ben yıllar önce o günün düzeyime göre en iyi fotoğraf makinesini aldığımda en az beş yıl bu makine beni götürür demiştim ama ikinci yılın ortalarında benim full frame geçmem gerekir dedim ve full frame makine aldım.

Fotoğrafçılığa başladığınızda üç tane lensiniz olsun. Bir tanesi 50 mm, bir tanesi geniş açı bir diğeri ise 70-200mm gibi bir lensiniz olsun. Ancak onlarla fotoğraf çekmek bir süre sonra 50mm hariç beğenmemeye başlıyorsunuz. Yavaş yavaş değiştirelim diyorsunuz. Şu anda 12mm den başlayıp, balıkgözünü saymıyorum 20 markanın birbirinden farklı lensleri var. Baştan bu işe gönül vereceklerse çokta para vereceklerini bilerek gönül versinler.

– Full frame ile crop makinenin farkı nedir?

Akbulut: Birincisi fotoğrafa baktığınızda bir fark var. Örneğin bir binanın karşısına geçin binayı tam olarak kadrajlayın. Croplu makine ve full frame makine ile birer kare çekin. İkisini yan yana koyduğunuzda croplu makinenin çektiği karede kenarların biraz daha kırpılmış olduğunu görürsünüz. Bu kırpılma farkı da değişir tabi makinenin crop faktörüne göre.

Fotoğrafçılığa direk full frame makine ile başlamak hem makinenin fiyatı açısından hem de sizin bilgi düzeyiniz açısından çok mantıklı değil. Gereksiz yere çok ciddi bir masraf yaparsınız. Ne zaman bu işe gönül verirsen o zaman full frame makine almak daha mantıklı olur.

– Fotoğrafçılıkta farklı alanlara yönelmek istiyor musunuz?

Akbulut: Farkı bir alana yönelmek istiyor muyum? Güzel soru dikkat ederseniz bu sergide hiç macro fotoğraf yok. Çünkü bu fotoğrafları çektiğim zaman macro fotoğrafçılık için uygun lensim yoktu. Macro benzeri lenslerle çektiğim karelerim var. Şu anda macro fotoğrafçılık üzerine yazılmış 3 Türkçe kaynağı okudum. Şimdi de İngilizce kaynakları araştırıyorum. Kısacası şu anda zihnimi hazırlıyorum. En önemlisi o. Fotoğrafı herkesin sandığı gibi makine çekmiyor. Ona çekmesi söyleyen sensin. İyi makine iyi fotoğraf çeker diye bir şey yok. Yeni başlayanlarda böyle bir düşünce oluyor bende de olmuştu. Fakat rahmetli Ara Güler’in dediği gibi “En iyi fotoğrafı en iyi makine çekseydi en iyi romanı da en iyi daktilo yazardı.”