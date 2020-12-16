  /fotoğraf/ Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ana Sayfa Güncel Haberler /fotoğraf/ Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis...
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Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) - YALOVA’nın su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Gökçe Barajı’nın yüzde 82'si kurudu. Yağmur yağmaması halinde kentin 40 günlük suyu kaldığını belirten Yeşil...
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Balıkesir’de koronavirüs vakası görülen evlere, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’...
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Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
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