Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf//Sokağa çıkma kısıtlamasında 2’nci hafta
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Antalya’ya, 11 ayda 3 milyon 382 bin turist geldi
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Kırmızı bültenle aranan Azerbeycanlı iş adamı bağcılar’da yakalandı
Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR'da polisin düzenlediği operasyonda, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Azerbaycan'da dolandırıcılık ve cinayet suçundan aranan Saduq Mehdiyev (33) yakalandı. Asayiş Şube...
Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1...
ANTALYA'DA ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, OTOMOBİLİNİ SATMIŞ Kahramanmaraş'ta, kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açıp, birinin şehit olmasına, diğerinin yaralanmasına neden olan saldırganın, Antalya'da...
Kayıpmaz: Covid-19 geçiren kişi,3 ay hastalıktan korunabilir
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Covid-19’u geçiren bir kişi teorik olarak 3 ay kadar bu hastalıktan korunabilir. Ama 3 ay geçtikten sonra vücudunuzda yeterli bir antikor oluşmamışsa yeniden hastalığa yakalanabilirsiniz, eğer tedbirsiz davranırsanız" dedi.