Fotoğraf// Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İlçenin alt yapı ve üst yapı alanında kusursuz olması için dört koldan çalışan Mamak Belediyesi, altyapı çalışmalarında her yıl kendi rekorunu kırıyor. İlçede havaların durumuna göre asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mamak’ta 1 yılda 91 bin 963.923 kg asfalt serimi gerçekleştirdi.