Malatya fotoğrafıçı Yusuf Karaoğul (37), Kızılay ve Yeşilyurt belediyelerince düzenlenen 2 ayrı yarışmada birinci oldu. Karaoğu, iki yarışmadan kazandığı toplam 4 bin TL’lik ödülü, Öncü Mahallesi’nde oturan yardıma muhtaç ailelere dağıttı.

Fotoğrafçı Yusuf Karaoğul, Türk Kızılayı Malatya Şubesi ile Malatya- Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nce düzenlenen ‘En Hayırlı Kırmızı’ fotoğraf yarışmasına katıldı. Karaoğul, kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta olan Öncü Mahallesi’nde oturan yaşlı bir çiftin yöresel kıyafetlerle fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflarla yarışmaya katılan Karaoğul, dereceye girerek, kazandığı bin TL’yi, fotoğraflarını çektiği yardıma muhtaç çifte ve aynı köyde oturanlara bağışladı.

Fotoğrafçı Karaoğul, çiftin tekrar fotoğraflarını çekip, bu fotoğraflarla da Yeşilyurt Belediyesi’nce ‘Mutlu İnsanların Şehri: Yeşilyurt’ fotoğraf yarışmasına katılarak, tekrar derece yaptı. Karaoğul, buradan kazandığı 3 bin TL’yi de aynı köye bağışladı. Bu bağışları gören Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Öncü Mahallesi’ne giderek, erzak yardımlarında bulundu.

Fotoğrafları çekilen çift, derece yapan fotoğrafçı Karaoğul’a teşekkür etti. Yusuf Karaoğul da fotoğrafları çekerken duygu dolu anlar yaşadığını anlattı.

