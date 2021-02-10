Fotoğraf // Oyuncu Oya Okar’ın otomobilini çalan şüpheliler yakalandı

Derya EVREN-Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA’da iki katlı barakada çıkan yangına kundaklamanın neden olduğu anlaşıldı. Aydın Ş. (52) ve oğlu Fevzi Ş. (28)...