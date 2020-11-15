Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf//Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan’dan Vaniköy Camii açıklaması
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Ankara’da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı
ANKARA, (DHA) - ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu. Sağlık personelinin, kapının açılmaması için...
Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan koca, ‘intihar etti’ dedi
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- IĞDIR'da boşanma aşamasındaki eşi Ebru Aras'ı (24) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Umut Aras'ın (29) yargılanmasına başlandı. Aras, eşinin silahla kendisini vurup, yaraladıktan sonra intihar...
Diyabette pankreas kanseri riskine dikkat
İSTANBUL, (DHA) – Diyabette pankreas kanseri riskine dikkat çeken Genel cerrah Prof. Dr. Onur Yaprak “50 yaş üzerindeki her 100 bin kişinin 38’i pankreas...
87 yaşındaki çevreciden, Irlamaz Çayı tepkisi
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, çevreci eylemleri ile adını duyuran 87 yaşındaki emekli astsubay Muammer Arabulan Irlamaz Çayı yatağında yaşanan çevre kirliliğine tepki...