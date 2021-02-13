/fotoğraf// Kadir Topbaş’ın eşi ve kızı hastaneden ayrıldı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hava Kuvvetlerimizin harekâtıyla birlikte Kara Kuvvetlerimizin müştereken yaptığı yeni bir operasyon, 'Pençe Kartal- 2 Harekâtı' başladı. Bunun amacı; Teröristlerin...