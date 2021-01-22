Fotoğraf//İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yoğunluk

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Sivas’ta “Anadolu’da Kadın” temalı kısa film senaryo yarışması
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sivas Temsilciliği, "Anadolu'da Kadın" temalı kısa film senaryo yarışması düzenliyor.
Ailesi, 4 aydır kayıp olan Safiye’nin bulunmasını istedi
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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, Safiye Karadağ’dan (29) 4 aydır haber alamayan ailesi, kızlarının bulunmasını istedi. Siverek'ten geçen yıl Ekim ayında tarım işçiliği yapmak için Diyarbakır’a...
‘Cep telefonlarında, klozetlerden daha fazla bakteri bulunuyor’
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Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- KLİNİK Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından yapılan araştırmayla cep telefonu yüzeyinden alınan sürüntü örneklerinde, hastalık yapma riski bulunan...
Dönmez: Doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı" dedi.