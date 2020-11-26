/fotoğraf// İstanbul’da okul servis ücretlerinde düzenleme

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Aracının motor bölümünden kurtarılan yavru kediyi veterinere götürdü
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, cipin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücü ise patileri ezilen kediyi veterinere götürdü. Olay, sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Gazi...
Eşinin kapısına bomba düzeneği kurduğu Hacer: Evden çıkmamızı istiyorlar
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