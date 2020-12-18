Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00’de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.40 sıralarında yoğunluk yüzde 65’e ulaştı.
(FOTOĞRAF)
Fotoğraf//İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu (1)
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00’de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.40 sıralarında yoğunluk yüzde 65’e ulaştı.