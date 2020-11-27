Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf//İstanbul Havalimanı son bir haftalık uçuş sayısında Avrupa’nın zirvesinde
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi resmi törenle karşıladı
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani’yi resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı...
Kayıp Ercan Civelek’ten 16 gündür haber alınamıyor
Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde 16 gündür kayıp olan Ercan Civelek'i (31) arama çalışmaları sürerken, ailesi oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor. Kemalpaşa ilçesindeki evinden 6...
Amasya’da ‘korona timi’ sokakları temizliyor
Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da belediye bünyesinde oluşturulan, 'korona timi' adı verilen ekip, kentte vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri dezenfekte ediyor. Amasya Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını...
Koronavirüse rağmen alışveriş merkezlerine akın ettiler
Şahin BOZKURT - Alper KORKMAZ - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS salgınına rağmen "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın...