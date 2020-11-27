Fotoğraf//İstanbul Havalimanı son bir haftalık uçuş sayısında Avrupa’nın zirvesinde

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da belediye bünyesinde oluşturulan, 'korona timi' adı verilen ekip, kentte vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeleri dezenfekte ediyor. Amasya Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını...