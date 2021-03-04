FOTOĞRAF İPTALİ///Silivri’de cezaevinden izin çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE; “Silivri’de cezaevinden izin çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı” başlıklı haberimizde ekli fotoğraf sehven geçilmiştir. Fotoğrafı kaynağından iptal ediyoruz.
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