FOTOĞRAF İPTALİ///Silivri’de cezaevinden izin çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arda Özyüksel, insan vücudu için en faydalı ilacın su olduğuna dikkat çekti. Özyüksel, erişkin bir insana eğer kalp veya böbrek yetmezliği gibi istisnai durumları yoksa günlük 2,5 litre sıvı alımını önerdiğine vurgu yaparak, suyun vücuda olan etkileri hakkında bilgi verdi.