Fotoğraf Havadan//Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin
Altın fiyatlarındaki sert düşüşü değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, “Uzun vadeli yatırım yapanların endişelenmesine gerek yok” dedi.
Kadın nakkaş, cami duvarlarını şekillendiriyor
Nakkaşlıkta kadınlara öncü olan Kübra Saraç, kendisi gibi nakkaş olan eşi Ersin Saraç ile cami duvarlarını şekillendiriyor. Çift, bu kez Erzurum'un Olur ilçesinin Ekinlik köyüne geldi. Kübra Saraç, "Çağrılan her yere gidiyoruz. Sağ olsunlar işimizi beğeniyor ve takdir ediyorlar. Bir kadın olarak benim nakkaş sanatını icra etmemden son derece memnun oluyorlar" dedi.
Netanyahu Bahreyn’i ziyaret edeceğini açıkladı
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İsrail, (DHA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Körfez devleti Bahreyn’i Veliaht Prensi Salman al-Khalifa'nin davetlisi olarak "yakında" ziyaret edeceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu,...
Bakan Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 320’ye düştü
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Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır. Şu andaki sayıyı ilk kez...