Fotoğraf Havadan//Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Nakkaşlıkta kadınlara öncü olan Kübra Saraç, kendisi gibi nakkaş olan eşi Ersin Saraç ile cami duvarlarını şekillendiriyor. Çift, bu kez Erzurum'un Olur ilçesinin Ekinlik köyüne geldi. Kübra Saraç, "Çağrılan her yere gidiyoruz. Sağ olsunlar işimizi beğeniyor ve takdir ediyorlar. Bir kadın olarak benim nakkaş sanatını icra etmemden son derece memnun oluyorlar" dedi.