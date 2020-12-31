Fotoğraf Havadan// Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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Muş, buz kesti
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar...
Gidenin arkasından”2020″ !!!…
Geleneklerimizde, yanımızda olamayan hakkında konuşulmaz. Öyle bir şey oldu ki, ilk defa gideni sadece biz değil, hiç konuşmadan biran önce gitmesini bekler oldu insanlık.
Ordu’da ormanlık alanda yangın
Mustafa KIRLAK/ ÇATALPINAR (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor. Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda...
Erdoğan: Milli olmayan milletlerarası olamaz, yerli olmayan evrensel içinde kendine yer...
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, "Unutmayın ki milli olmayan milletlerarası olamaz, yerli olmayan...