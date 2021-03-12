Fotoğraf Havadan//Şile açıklarında arıza yapan gemide mahsur 9 kişi kurtarıldı

Müzik platformu fizy’de şubat ayında, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Serdar Ortaç, Bilal Sonses, Gazapizm ve Tarkan en çok dinlenen isimler arasında yer aldı. Platformda geçen ay en fazla İkilem’in ‘Bir Sebebi Var’ isimli parçası dinlenirken Cem Adrian ve Mark Eliyahu’nun düeti ‘Kül’ü en fazla paylaşılan şarkı oldu.