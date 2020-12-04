Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf havadan//Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Kısıtlama ile birlikte Tuzla TEM Otoyolu’nda denetimler başladı
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Tuzla TEM Otoyolu'nda güvenlik noktası oluşturan ekipler, araçları tek tek durdurarak izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Kısıtlama...
MEB : LGS ve YKS’de değişiklik olmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu.
Rize’de mandalina hasadı başladı
Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/ DEREPAZARI (Rize), (DHA)- RİZE'de yetiştirilen satsuma cinsi mandalinanın hasadına başlandı. Sınırlı miktardaki mandalinalar, yol kenarlarında kurulan tezgahlar ve pazarda, kent dışına çıkmadan...
Tavuk karası olduğu için görevden alınan öğretmen hukuk mücadelesi başlattı
Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)- VAN’da 2 aile, tavuk karası hastası olan ve sınav kağıtlarını öğrencileriyle birlikte okuduğunu iddia ettikleri fizik öğretmeni Turgay Özmen’i (57) şikayet...