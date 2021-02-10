Fotoğraf havadan//Caddebostan Sahili yine kalabalık

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit…
Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde yoğunlaşan trafikte yavaşlayan TIR’a çarparak altına giren…
Gökhan KESKİNCİ/ ADANA (DHA)- ADANA'nın Karataş ilçesinde Akdeniz açıklarında avlanan balıkçıların ağına, nadir görülen ve nesli…
Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışan…
Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6…