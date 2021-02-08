Ana Sayfa Güncel Haberler /fotoğraf// Esenler’de çatı uçtu, 1 kişi yaralandı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Atatürk ve Sadri Maksudi Arsal
Sadri Maksudi hukukçu bir bilim adamı, bir politikacı. Cumhuriyet şehzadesi veya Cumhuriyet dönemimizin “Makbul ve Maktul İbrahim Paşa”sı. Bir zamanlar Atatürk’ün sofrasının vaz geçilmez elemanı iken, birden bire “sakıncalı piyade” olan birisi.
Eskişehir’de bir kadın, mutasyonlu virüs şüphesiyle tedaviye alındı
ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 35 yaşındaki bir kadın, mutasyonlu virüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Eskişehir’de rahatsızlanması üzerine Yunus Emre Devlet...
İzmir’i vuran sağanakta 1 kişi hayatını kaybetti (2)
İZMİR'DEKİ SELDE DAMAT ÖLDÜ, KAYINPEDER KAYIP İZMİR'in Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde suya kapılıp, sürüklenen hafif ticari araç sürüklenerek, yan yattı. Araçta bulunan Kaan...
Diyarbakır’da ‘Narko-Terör Tırpan-2’ operasyonu: 16 gözaltı
Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da jandarmanın daha önce 15 olayda ele geçirdiği 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ile 2 ton 920 kilo esrar ile...