Fotoğraf Ek//Toplu ulaşımda ve trafikte akşam yoğunluğu

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Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) – Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul’a katılan ünlü şef Somer Sivrioğlu, “Anneannemden gelir, karnıyarık hastasıyım. Karnıyarık benim en sevdiğim...
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