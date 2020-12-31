Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf Ek//Taksim Meydan’ında sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
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Diyarbakır’da kısıtlamanın ardından dikkat çeken yoğunluk
Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR (DHA)- DİYARBAKIR'da, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda oluşan yoğunluk tedirgin etti. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs...
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Uyanalım…
Eski güzel günler geride kaldı. Mutluyduk,çok mutluyduk.Hepsi hayallerde kaldı.