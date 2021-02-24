Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf Ek//Struma faciasında hayatını kaybedenler 79’uncu yılında Sarayburnu’nda anıldı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Tüfekle oynarken uyuyan 7 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden oldu
Ahmet ATMACA- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, evde av tüfeğiyle oynayan Ali K. (20) iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokununca uyuyan yeğeni Fatih K.'nın (7) ölümüne neden...
Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında öldüren şüpheli tutuklandı
ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, sevgilisi Birgül Y.'yi (43) ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Hasan D. (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde dün meydana gelen...
Somalili doktor ve ailesinin Bolu’da kar keyfi
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- SOMALİ'de pratisyen hekim olarak görev yapan Abdulrezzak Yusuf Abdullah ve ailesi, geldikleri Bolu’da, ülkelerinde hiç görmedikleri kar yağışı ile karşılaştı. Aile,...
Kaldırımda otururken otomobil ile duvar arasına sıkıştı; o anlar kamerada
GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kaldırımda oturan engelli kişi, minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil ile duvarın arasında sıkışarak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik...