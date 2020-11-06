Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf Ek//Sağlık Bakanı Koca İstanbul’da hastaneleri geziyor
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İstanbul’da 14’ü kamu görevlisi 83 şüpheliye rüşvet ve sahtecilik operasyonu/Ek bilgilerle
Mustafa BAKIRHAN-murat SOLAK/ISTANBUL,(DHA) İSTANBUL merkezli 8 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarını işledikleri iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin...
Suriye’deki güvenlik güçlerine Türkçe kurs
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’nın sınır komşusu olan Suriye’nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde, güvenlik güçleri ve kamu kurumlarında çalışan personele yönelik Türkçe dil...
4 yaşındaki İsmail’in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde dikildi
KAYSERİ, (DHA) - ERZURUM’un Horasan ilçesinde ailesi tarlada çalışarken çevrede oynayan İsmail Demir (4), sağ konulu patoza kaptırdı. Talihsiz soçuğun kopan sağ kolu, Kayseri Şehir Hastanesi’nde...
Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından çıkarılan kediler, tedavi altında
Muammer İRTEM- Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından arama- kurtarma ekiplerince kurtarılan 8...