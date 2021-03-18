Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf Ek//Kazak edebiyatının temel taşı Abay’ın adı Zeytinburnu’nda meydana verildi
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