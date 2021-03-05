Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraf Ek//Kartal’da dershanenin de bulunduğu binada yangın
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Van’da evdeki çuvallarda 154 kilo esrar ele geçirildi
Harun AKSU/BAŞKALE(Van), (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi'nde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 154 kilo toz esrar ele geçirildi. Ev sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İlçe...
Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Pınar, toprağa verildi
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de sevgilisi Halis D. tarafından kaldıkları otel odasında bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Pınar Can (33) Avanos ilçesinde toprağa verildi. Avanos'ta...
Uzmanlardan uyarı: Ateşli hastalıklar saçlarda dökülmeye yol açabilir
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